ХАМАС заявил о готовности вывести бойцов в Газе: вот что он требует

Al Arabiya: ХАМАС готов вывести бойцов в Газе в обмен на отвод войск Израиля.

Источник: Комсомольская правда

По данным Al Arabiya, ХАМАС готов отвести своих бойцов из Газы, если Израиль выведет войска к согласованным позициям.

«ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — сообщило издание со ссылкой на источник.

Как стало известно, представители ХАМАС в Каире передали египетским посредникам свои условия перемирия в Газе.

Сообщается, что движение выдвинуло требование о заключении официального соглашения, закрепляющего международные обязательства по недопущению нового конфликта и израильской оккупации палестинского анклава.

Кроме этого, информированные источники сообщили о разработке Египтом программы урегулирования гуманитарного кризиса в Газе с запланированным завершением к началу осени.

Накануне KP.RU писал, что в результате операции израильской армии был ликвидирован Аш-Шариф — командир палестинского движения ХАМАС.

