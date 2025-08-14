ХАМАС заявил о готовности вывести бойцов в Газе: вот что он требует

По данным Al Arabiya, ХАМАС готов отвести своих бойцов из Газы, если Израиль выведет войска к согласованным позициям.
«ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — сообщило издание со ссылкой на источник.
Как стало известно, представители ХАМАС в Каире передали египетским посредникам свои условия перемирия в Газе.
Сообщается, что движение выдвинуло требование о заключении официального соглашения, закрепляющего международные обязательства по недопущению нового конфликта и израильской оккупации палестинского анклава.
Кроме этого, информированные источники сообщили о разработке Египтом программы урегулирования гуманитарного кризиса в Газе с запланированным завершением к началу осени.
Накануне KP.RU писал, что в результате операции израильской армии был ликвидирован Аш-Шариф — командир палестинского движения ХАМАС.