СК признал виновным тренера, чья 13-летняя ученица погибла от копья в Кабардино-Балкарии

Напомним, трагедия произошла в начале мая в спортивной школе в Кабардино-Балкарии. Один из учеников бросил копьё и попал им в голову 13-летней девочке. Пострадавшая впала в кому, которая продлилась несколько дней, врачи старались её спасти, но не смогли.