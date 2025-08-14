Ричмонд
Несовершеннолетним запретили слушать пять песен «Ленинграда»

Суд запретил распространять среди несовершеннолетних пять песен «Ленинграда».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга запретил к распространению среди несовершеннолетних пять песен группы «Ленинград», соответствующее решение размещено на сайте суда.

Решение было еще в октябре 2024 года, однако внимание на него обратили только сейчас. Инициатором запрета была Маргарита Павлова, которая, еще будучи сенаторам, направила соответствующее обращение в прокуратуру Василеостровского района.

В списке запрещенных к распространению среди несовершеннолетних попали композиции «Кандидат», «НЕ», «Ч. П. Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ».

Эксперты признали, что в данных музыкальных произведениях содержатся признаки «нарушения действующего законодательства в виде признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».

«Ленинград» (полное название — «Группировка Ленинград») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.