В Новосибирске завершают строительство уникального синхротрона СКИФ

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» готов на 96% и станет самым современным синхротроном поколения 4+ в мире.
В Новосибирской области подходит к завершению строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). По данным заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой, готовность объекта уже достигла 96%, а отдельные узлы оборудования почти 100%.
СКИФ — единственный в мире синхротрон поколения 4+, который обеспечит российским учёным и корпорациям исследовательскую независимость и доступ ко всему спектру экспериментов с синхротронным излучением, ранее проводимых за рубежом. Благодаря высокой яркости и когерентности излучения установка позволит значительно повысить эффективность исследований.
С её помощью можно будет изучать свойства материалов и создавать новые композиты, более долговечные аккумуляторы, а также проводить работы в области структурной вирусологии и кристаллографии белков, что откроет путь к разработке инновационных методов борьбы с вирусными инфекциями.
По состоянию на конец июля 2025 года оборудование инжекционного комплекса готово на 99,89%, накопителя на 95,78%, строительно-монтажные работы здания инжектора выполнены на 96,08%. В этом году планируется завершить стройку, начать пусконаладку оборудования накопителя и шести экспериментальных станций, а также провести инжекцию пучка электронов с энергией 3 ГэВ в накопительное кольцо.
Интерес к проекту уже проявили более двух десятков компаний реального сектора. По прогнозам, ежегодное число пользователей превысит 2000 человек, а штат СКИФа составит более 500 сотрудников. Для специалистов и временных участников будут построены жилые и социальные объекты, а также создана современная инфраструктура.
Запуск установки станет мощным стимулом для формирования в регионе конкурентоспособной научной среды по мировым стандартам и создания высокотехнологичных рабочих мест.
