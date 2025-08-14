В Новосибирске завершают строительство уникального синхротрона СКИФ

По состоянию на конец июля 2025 года оборудование инжекционного комплекса готово на 99,89%, накопителя на 95,78%, строительно-монтажные работы здания инжектора выполнены на 96,08%. В этом году планируется завершить стройку, начать пусконаладку оборудования накопителя и шести экспериментальных станций, а также провести инжекцию пучка электронов с энергией 3 ГэВ в накопительное кольцо.