Россиянин и его клуб забрали суперкубок УЕФА в беспощадной борьбе

Особую значимость победе придает тот факт, что в заявке ПСЖ находился российский вратарь Матвей Сафонов. Хотя он и не вышел на поле, но стал первым россиянином с 2008 года, завоевавшим этот трофей. Последними до него были футболисты петербургского «Зенита»: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Павел Погребняк, Роман Широков, Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Виктор Файзулин.