Россиянин и его клуб забрали суперкубок УЕФА в беспощадной борьбе

«ПСЖ» впервые победил в Суперкубке УЕФА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИгроки из РПЛ против 17-летней истории без трофеев: почему стоит смотреть Суперкубок УЕФА.

«Французский “Пари Сен-Жермен” впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив лондонский “Тоттенхэм” в драматичном матче. Основное время завершилось со счетом 2:2 — англичане вели 2:0 после голов ван де Вена (39-я минута) и Ромеро (48-я), но парижане сравняли счет благодаря точным ударам Ли Кан Ина (85-я) и Гонсалу Рамуша (90+). В серии пенальти точнее оказались французы — 4:3», — передает РБК.

Особую значимость победе придает тот факт, что в заявке ПСЖ находился российский вратарь Матвей Сафонов. Хотя он и не вышел на поле, но стал первым россиянином с 2008 года, завоевавшим этот трофей. Последними до него были футболисты петербургского «Зенита»: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Константин Зырянов, Игорь Денисов, Павел Погребняк, Роман Широков, Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Виктор Файзулин.

Это историческое достижение для французского футбола — ранее ни одна команда из Франции не выигрывала Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне ПСЖ уже оформил «золотой дубль», выиграв Лигу 1 и Кубок Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.