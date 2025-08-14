В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатные в рамках ОМС были им недоступны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — сообщается в письме.
Возмещение, по мнению авторов инициативы, должно осуществляться в пределах установленных территориальной программой лимитов оплаты соответствующих видов медицинской помощи.
Предлагается, чтобы условия, а также порядок подтверждения невозможности получения бесплатной помощи, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявления и порядок перечисления средств определялись кабмином. Также предусматривается срок обращения за возмещением в один год — со дня оплаты услуги.
«То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут», — сказал Миронов РИА Новости.
Также в беседе с агентством Лантратова отметила, что нередко складываются ситуации, когда человек ждёт, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей, и тогда, чтобы не терять время, особенно при серьёзных диагнозах, он обращается в платную клинику. Это, по ее словам, не выбор граждан, а вынужденная мера.
«Предлагаем внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно — из-за очередей, нехватки кадров или техники, — человек должен иметь право на возврат потраченных средств», — добивала политик.
Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему ОМС.
«Необходимо дать людям уверенность в том, что если они заплатили за то, что им положено по праву, государство все возместит. Надеемся, что Минздрав поддержит нашу инициативу», — подытожила Лантратова.