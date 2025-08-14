В Госдуме предложили компенсировать платные медицинские услуги

Также в беседе с агентством Лантратова отметила, что нередко складываются ситуации, когда человек ждёт, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей, и тогда, чтобы не терять время, особенно при серьёзных диагнозах, он обращается в платную клинику. Это, по ее словам, не выбор граждан, а вынужденная мера.