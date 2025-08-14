Орбан призвал ЕС перестать демонизировать Путина и дать шанс миру на Украине

Орбан отметил, что многие европейские лидеры все еще надеются на смену власти в России в результате затяжного конфликта на Украине. По его словам, вместо переговоров и признания реальности европейские лидеры демонизируют Путина и тем самым блокируют единственный путь к миру. Орбан подчеркнул, что подобный «самосаботаж» лишает Европу силы, позволяя другим решать ее судьбу.