Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к лидерам стран Европейского союза (ЕС) с призывом прекратить демонизацию президента России Владимира Путина и перестать препятствовать достижению мира на Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.
Орбан отметил, что многие европейские лидеры все еще надеются на смену власти в России в результате затяжного конфликта на Украине. По его словам, вместо переговоров и признания реальности европейские лидеры демонизируют Путина и тем самым блокируют единственный путь к миру. Орбан подчеркнул, что подобный «самосаботаж» лишает Европу силы, позволяя другим решать ее судьбу.
— Самосаботаж Европы лишает нас силы, в то время как другие решают за нас нашу судьбу. Хватит, — написал Орбан.
Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Лидер США подчеркнул, что он считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но не исключил возможности его проведения.
Ранее Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть готов «кое-что подписать» для достижения мира.