Россиянам рассказали, как можно напрямую долететь из Москвы до Аляски

Пантелеев: широкофюзеляжные самолеты могут напрямую долететь из Москвы до Аляски.

Источник: Комсомольская правда

Российские широкофюзеляжные лайнеры, включая Ил-96, способны выполнять беспересадочные рейсы на Аляску как из столицы, так и из других регионов страны. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что аэропорты Аляски обладают необходимой инфраструктурой для обслуживания как пассажирских широкофюзеляжных авиалайнеров, так и крупногабаритных транспортных воздушных судов.

Напомним, что до встречи двух мировых лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — остались считанные дни. О возможных темах разговора президентов — читайте в материале KP.RU.

