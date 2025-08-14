Один человек погиб в результате жесткой посадки воздушного шара в Нидерландах

В провинции Фрисландия, Нидерланды, в минувшую среду, 13 августа, около 21:00 по местному времени (22:00 по мск) произошла жесткая посадка воздушного шара. В результате этого инцидента один человек погиб, а еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Об этом заявил телеканал NOS со ссылкой на региональные экстренные службы.
Как сообщили представители Королевской ассоциации воздухоплавания Нидерландов, шар резко опустился во время захода на посадку из-за сильного порыва ветра. Из-за чего корзина сначала стала подпрыгивать, а после из нее выпало пять человек. Пострадавшие уже госпитализированы.
На борту шара находилось 34 человека. На место ЧП отправлены два санитарных вертолета, 14 машин скорой помощи, мобильная медицинская бригада и группа экстренной помощи Красного Креста. Авиационная полиция уже приступила к расследованию произошедшего.
Как KP.RU писал ранее, в июне этого года в турецком городе Аксарай в результате жесткой посадки воздушных шаров из-за сильного ветра погиб пилот и пострадал 31 турист. Пострадавшим оказали своевременную помощь.