Один человек погиб в результате жесткой посадки воздушного шара в Нидерландах

В провинции Фрисландия, Нидерланды, в минувшую среду, 13 августа, около 21:00 по местному времени (22:00 по мск) произошла жесткая посадка воздушного шара. В результате этого инцидента один человек погиб, а еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Об этом заявил телеканал NOS со ссылкой на региональные экстренные службы.