Массовые беспорядки в Сербии: пострадали 15 полицейских

Согласно последним данным, в ходе вечерних протестных акций и массовых беспорядков в Сербии пострадали уже 15 правоохранителей. Об этом информировал глава МВД страны Ивица Дачич.
«Опасаемся, что есть и более тяжелые ранения. По информации, поступившей час назад, пострадали шесть полицейских. Однако уже есть данные с мест происшествий, которые еще предстоит подтвердить, что их число может достигать 14−15», — сказал он.
По его словам, в числе пострадавших оказались не только полицейские, но и случайные прохожие, тогда как демонстранты агрессивно атаковали людей и силовиков без видимых причин.
Министр акцентировал, что сотрудники правопорядка используют лишь необходимый минимум силы для стабилизации обстановки, настоятельно рекомендовав гражданам воздержаться от выхода на улицы.
Ранее Дачич сообщил, что президент Александар Вучич лично посетил оперативный штаб полиции в связи с продолжающимися массовыми протестами и беспорядками в различных регионах государства.
Накануне KP.RU писал, что Вучич созвал Совбез из-за бунта силовиков и попытки госпереворота в стране.