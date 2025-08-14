Делает зарядку ежедневно: Сидевший рядом с Путиным на Параде ветеран отметил 100-летний юбилей

Она сообщила, что юбиляр, проживающий под Тулой, встречал праздник в приподнятом настроении и даже пошутил: «Пошёл на рекорд». Местные власти вручили ему букет из 101 розы и поздравили с юбилеем. По словам дочери, ветеран ежедневно делает зарядку и обливается ледяной водой, что помогает ему сохранять бодрость.