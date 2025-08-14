Ричмонд
Делает зарядку ежедневно: Сидевший рядом с Путиным на Параде ветеран отметил 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, отметивший 13 августа 100-летний юбилей, находится в отличном настроении и сохраняет хорошее самочувствие. Об этом рассказала его дочь Людмила Знаменская в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

Она сообщила, что юбиляр, проживающий под Тулой, встречал праздник в приподнятом настроении и даже пошутил: «Пошёл на рекорд». Местные власти вручили ему букет из 101 розы и поздравили с юбилеем. По словам дочери, ветеран ежедневно делает зарядку и обливается ледяной водой, что помогает ему сохранять бодрость.

Знаменская также поделилась впечатлениями отца от участия в Параде Победы 9 мая 2025 года, где он сидел рядом с президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Она отметила, что глава государства общался с ветераном тепло и непринуждённо.

«Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка», — поделилась дочь.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре 2025 года пенсионеры, достигнувшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к пенсии на сумму 8907,70 рубля. Аналогичное повышение ожидает и людей с инвалидностью, имеющих первую группу.

