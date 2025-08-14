Умерла актриса фильма «Затащи меня в ад» Лорна Рейвер

Рейвер скончалась еще 12 мая 2025 года. Однако известно о ее смерти стало только сейчас. Актриса известна также по ролям в сериалах «Молодые и дерзкие», «Анатомия страсти», «Кости», «Юристы Бостона» и «Холм одного дерева».