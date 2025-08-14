Ричмонд
Умерла актриса фильма «Затащи меня в ад» Лорна Рейвер

Умерла Лорна Рейвер, актриса фильма «Затащи меня в ад».

Источник: Комсомольская правда

Умерла американская актриса, известная по фильму «Затащи меня в ад», Лорна Рейвер. Как отмечается в журнале Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), ей был 81 год. Причины ее кончины не уточняются.

«Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня Лорна Рейвер», — заявлено в разделе «память».

Рейвер скончалась еще 12 мая 2025 года. Однако известно о ее смерти стало только сейчас. Актриса известна также по ролям в сериалах «Молодые и дерзкие», «Анатомия страсти», «Кости», «Юристы Бостона» и «Холм одного дерева».

Как KP.RU писал ранее, умер Ларри Гиллстром, один из основателей, гитарист, клавишник и бэк-вокалист группы Kick Axe. Ему было 69 лет, сообщает сайт Sleazy Roxx.