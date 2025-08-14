Умерла актриса фильма «Затащи меня в ад» Лорна Рейвер

Умерла американская актриса, известная по фильму «Затащи меня в ад», Лорна Рейвер. Как отмечается в журнале Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), ей был 81 год. Причины ее кончины не уточняются.
«Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня Лорна Рейвер», — заявлено в разделе «память».
Рейвер скончалась еще 12 мая 2025 года. Однако известно о ее смерти стало только сейчас. Актриса известна также по ролям в сериалах «Молодые и дерзкие», «Анатомия страсти», «Кости», «Юристы Бостона» и «Холм одного дерева».
