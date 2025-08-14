Ричмонд
Times: США готовы признать контроль РФ над освобожденными территориями Украины

Газета The Times, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности США, сообщила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины.

Утверждается, что этот вопрос обсуждался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Такая договоренность, по мнению издания, позволила бы Киеву избежать проведения всеукраинского референдума по вопросу изменения границ, как того требует конституция страны, говорится в статье.

Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин встретился с американским чиновником. Российско-американские переговоры шли около трех часов.

Кроме того, стало известно, что встреча Путина и президента США Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Американский президент среди прочего заявил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

