Суд запретил детям слушать пять песен группы «Ленинград»

На несколько композиций музыкальной группы «Ленинград» был наложен запрет на распространение среди детей.

На несколько композиций музыкальной группы «Ленинград» был наложен запрет на распространение среди детей. Соответствующее постановление Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга опубликовано на официальном портале инстанции.

Отмечается, что данная мера была предложена бывшим членом Совета Федерации Маргаритой Павловой еще в 2024 году.

Суд принял решение о пресечении распространения среди несовершеннолетних россиян пяти композиций «Группировки Ленинград».

В свою очередь, лидер коллектива Сергей Шнуров продолжает сочинять новые песни, которые пока еще не запрещены. Ранее, в мае текущего года, музыкант снял новый клип, приуроченный к 100-летию петербуржского футбольного клуба «Зенит».

