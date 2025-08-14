Суд запретил детям слушать пять песен группы «Ленинград»

На несколько композиций музыкальной группы «Ленинград» был наложен запрет на распространение среди детей. Соответствующее постановление Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга опубликовано на официальном портале инстанции.
Отмечается, что данная мера была предложена бывшим членом Совета Федерации Маргаритой Павловой еще в 2024 году.
Суд принял решение о пресечении распространения среди несовершеннолетних россиян пяти композиций «Группировки Ленинград».
В свою очередь, лидер коллектива Сергей Шнуров продолжает сочинять новые песни, которые пока еще не запрещены. Ранее, в мае текущего года, музыкант снял новый клип, приуроченный к 100-летию петербуржского футбольного клуба «Зенит».
