Суд запретил распространять в России пять песен группы «Ленинград»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о запрете распространения в России текстов и аудио пяти песен группы «Ленинград». Детальная информация о решении есть на официальном сайте инстанции.

Источник: Life.ru

Хотя решение вынесли ещё в октябре 2024 года, на него обратили внимание лишь сейчас. Инициатором запрета выступила Маргарита Павлова. Она, будучи сенатором, обратилась в прокуратуру Василеостровского района с соответствующей просьбой.

В список запрещённых вошли также страницы сайтов с текстами и аудиофайлами композиций: «Кандидат», «НЕТХ… НЕ», «Ч. П. Х.», «Оспа» и «Русские».

Ранее Таганский районный суд Москвы вновь наложил штраф на Telegram. Мессенджер не удалил запрещённую информацию, теперь за это ему назначили административный штраф в размере 3,5 миллиона рублей.