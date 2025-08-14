Ричмонд
Актрису Джулианну Мур призвали начать есть после публикации фото в купальнике

64-летняя актриса Джулианна Мур, обладательница «Оскара» и двух «Эмми», оказалась в центре общественного внимания после того, как поделилась летним снимком в купальнике и без макияжа. Под фотографией звезды появились десятки комментариев с критикой и непрошеными советами.

Источник: Life.ru

Мур уже давно приняла свою внешность, в том числе рыжие волосы и веснушки, которые долгое время вызывали у неё дискомфорт. Однако пользователи соцсетей оказались не столь лояльны к внешности актрисы: под публикацией комментаторы обратили внимание на её выступающие рёбра и призвали актрису «съесть хотя бы чизбургер».

Журналисты и фанаты отметили, что такие комментарии могут негативно повлиять на самоощущение знаменитости, которая не раз подчеркивала, как важна для неё уверенность в себе и принятие своей внешности.

Ранее Life.ru писал, что Джулианна Мур обиделась на Трампа из-за запрета её книги. Актриса издала книгу «Земляничка с веснушками», которая распротранялась в американских школах.