Блокировка звонков в WhatsApp* и Telegram: для чего нужны ограничения

Кроме этого, Немкин уточнил, что количество мошеннических атак на российских пользователей WhatsApp* увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Это привело к массовому распространению таких схем, как подделка банковских номеров, фишинговые атаки и кража персональных данных, которые стали характерной чертой работы мессенджера.