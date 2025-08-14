Блокировка звонков в WhatsApp* и Telegram: для чего нужны ограничения

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовую связь (VoIP) в Telegram и WhatsApp*. В регуляторе объяснили это решение участившимися случаями мошенничества с использованием этих сервисов, а также нежеланием платформ выполнять требования российских законов.
В ведомстве уточнили, что ограничения касаются исключительно сервиса голосовых вызовов, тогда как текстовые сообщения, обмен файлами и функция «статусов» продолжают работать в штатном режиме.
«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — рассказали в Роскомнадзоре.
В Минцифры поддержали решение РКН, отметив, что подобные меры должны способствовать сокращению числа мошеннических звонков через мессенджеры.
При этом в российских госорганах допускают возможность возобновления VoIP-сервисов в мессенджерах при условии полного соответствия их работы требованиям национального законодательства, о чем заявили в Минцифры.
Позднее на решение Роскомнадзора отреагировал сам Telegram. Тогда представители мессенджера пояснили, что платформа активно противодействует злоупотреблениям, включая пропаганду насилия, диверсионную деятельность и мошеннические схемы.
В компании также отметили, что недавно внедрили расширенные настройки приватности для звонков, позволяющие пользователям гибко управлять входящими вызовами или полностью их блокировать.
«И именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты. Отдельно стоит сказать про WhatsApp*, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta, неоднократно уличенной в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и содействии распространению деструктивной информации», — рассказал РИА Новости депутат Антон Немкин.
Кроме этого, Немкин уточнил, что количество мошеннических атак на российских пользователей WhatsApp* увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Это привело к массовому распространению таких схем, как подделка банковских номеров, фишинговые атаки и кража персональных данных, которые стали характерной чертой работы мессенджера.
Напомним, что власти РФ регулярно выдвигают интернет-ресурсам требования о соответствии российским правовым нормам. YouTube — последний крупный международный сервис, столкнувшийся с ограничением доступа в стране. В регуляторе связали проблемы с воспроизведением контента с техническими сбоями инфраструктуры Google.
Возможной альтернативой может стать отечественный мессенджер МАХ, созданный в рамках госпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее о его работе ранее писал KP.RU.
* — принадлежит запрещенной в РФ корпорации Meta.