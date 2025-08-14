В Иркутске 14 августа потеплеет до +26 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в местном гидрометцентре, на протяжении дня будет переменная облачность, без осадков. Утром загородом вероятен туман. Ветер будет юго-восточный 2−7 м/с. Ночью похолодает до +7…+9.
— В Приангарья в некоторый районах может пройти кратковременный дождь. Днем возможны грозы. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики.
Ночью столбик термометра опустится до +7…+12 градусов, может похолодать и до +1…+6. Днем будет жарко +22…+27 градусов выше нуля. На Байкале тоже будет тепло, но порывы ветра сильнее — 12−17 метров в секунду.