Стало известно, каких черепах россиянам нельзя держать дома

Россиянам будет запрещено держать дома трехкоготных мягкотелых черепах.

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россиянам будет запрещено содержать в домашних условиях трехкоготных мягкотелых черепах, а также крупных каймановых черепах, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Эти виды попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет — до 1 сентября 2031 года.

Список содержит в том числе раздел рептилий, в него попали ядовитые змеи, крокодилы, некоторые ящерицы, а также несколько видов черепах. Так, нельзя будет держать дома каймановых черепах с длиной спинного щита панциря более 30 сантиметров, а также трехкоготных мягкотелых черепах.

Из амфибий в перечень запрещенных к содержанию попали четыре вида лягушек: ужасный листолаз, бразильский гребнистоголов, ядовитая и щитоголовая квакши.