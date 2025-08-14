Сидевший рядом с Путиным на параде Победы ветеран отметил вековой юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который в 2025 году сидел на параде Победы 9 мая рядом с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отпраздновал свой 100-летний юбилей. Об этом сообщила его дочь Людмила Знаменская.
Знаменский отметил свой юбилей 13 августа. Дочь ветерана сообщила, что он живет под Тулой и чувствует себя отлично, каждый день он обливается ледяной водой и делает зарядку.
Представители областной администрации подарили ветерану букет из 101 розы. По словам дочери, отец до сих пор впечатлен встречей с Путиным, который, как она выразилась, был очень доступен для общения.
— Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка, — рассказала Знаменская в беседе с ТАСС.
Жительница Соединенных Штатов совершила прыжок с парашютом в честь своего 100-летия и поделилась правилами, которые обеспечивают ей долгую и активную жизнь. Пегги Вулф из Уэбб-Сити, штат Миссури, отпраздновала свой юбилей 20 июля. Поздравить ее пришли друзья и родственники, а кульминацией праздника стал прыжок с парашютом с высоты трех километров вместе с инструктором. Во время полета Вулф потеряла один ботинок, но не расстроилась и пошутила, что кто-то когда-нибудь его найдет и будет в недоумении.