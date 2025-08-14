Сидевший рядом с Путиным на параде Победы ветеран отметил вековой юбилей

Жительница Соединенных Штатов совершила прыжок с парашютом в честь своего 100-летия и поделилась правилами, которые обеспечивают ей долгую и активную жизнь. Пегги Вулф из Уэбб-Сити, штат Миссури, отпраздновала свой юбилей 20 июля. Поздравить ее пришли друзья и родственники, а кульминацией праздника стал прыжок с парашютом с высоты трех километров вместе с инструктором. Во время полета Вулф потеряла один ботинок, но не расстроилась и пошутила, что кто-то когда-нибудь его найдет и будет в недоумении.