Пять песен группы «Ленинград» запретили: подробности

Суд запретил распространять пять песен «Ленинграда» среди несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга ввtл возрастное ограничение на пять композиций группы «Ленинград». Текст судебного акта опубликован на официальном портале судебной власти.

Под возрастные ограничения попали пять треков группы: «Кандидат», «НЕ», «Ч. П. Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ».

Специалисты установили, что музыкальные композиции содержат признаки нарушения законодательства, включая призывы к насилию и действия, способные нанести вред духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому развитию подростков.

Хотя судебное решение было вынесено еще в октябре 2024 года, широкую огласку оно получило лишь сейчас. Изначально с инициативой ограничения выступила Маргарита Павлова, направлявшая в прокуратуру Василеостровского района соответствующий запрос во время своего пребывания в должности сенатора.

Ранее KP.RU писал, что Роскомнадзор ограничил звонки в WhatsApp* и Telegram.

* — принадлежит запрещенной в РФ корпорации Meta.