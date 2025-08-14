Пять песен группы «Ленинград» запретили: подробности

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга ввtл возрастное ограничение на пять композиций группы «Ленинград». Текст судебного акта опубликован на официальном портале судебной власти.
Под возрастные ограничения попали пять треков группы: «Кандидат», «НЕ», «Ч. П. Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ».
Специалисты установили, что музыкальные композиции содержат признаки нарушения законодательства, включая призывы к насилию и действия, способные нанести вред духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому развитию подростков.
Хотя судебное решение было вынесено еще в октябре 2024 года, широкую огласку оно получило лишь сейчас. Изначально с инициативой ограничения выступила Маргарита Павлова, направлявшая в прокуратуру Василеостровского района соответствующий запрос во время своего пребывания в должности сенатора.
