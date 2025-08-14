Ричмонд
Польша может прекратить выплаты пособий украинским беженцам

Польша рассматривает возможность прекращения выплаты пособий «800+» для украинских беженцев, сообщил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat.

Польша рассматривает возможность прекращения выплаты пособий «800+» для украинских беженцев, сообщил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat.

«Я открыт к обсуждению программы “800+” как для украинских граждан, так и для других категорий, которые не всегда нуждаются в финансовой поддержке. Демографическая политика Польши должна быть последовательной и продуманной», — отметил Навроцкий.

Глава государства подчеркнул, что в Варшаве серьезно обдумывают отмену данной помощи для украинских мигрантов.

Кроме того, в стране обсуждается инициатива об освобождении от подоходного налога семей с двумя и более детьми.

Ранее сообщалось, что президент Польши занял принципиальную позицию в вопросах миграции и Украины.