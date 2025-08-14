Ричмонд
Украина вышла из очередного соглашения СНГ: что известно

Украина вышла из соглашения СНГ об эвакуации граждан из третьих стран.

Источник: Комсомольская правда

Украина приняла решение о выходе из договора СНГ «О взаимодействии государств — участников Содружества Независимых государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». Об этом заявил представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона “О выходе из Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций”, — написал Мельничук в Telegram-канале.

Уточним, что с момента начала специальной военной операции Украина постепенно расторгает двусторонние договоренности, ранее достигнутые с РФ.

Напомним, что 15 августа состоится встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа на Аляске. Несмотря на то, что приглашения для киевского главаря Владимира Зеленского на саммит не поступало, он выдвинул свои требования к Трампу о мире с Украиной.

