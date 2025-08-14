Украина вышла из очередного соглашения СНГ: что известно

Напомним, что 15 августа состоится встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа на Аляске. Несмотря на то, что приглашения для киевского главаря Владимира Зеленского на саммит не поступало, он выдвинул свои требования к Трампу о мире с Украиной.