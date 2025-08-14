Ричмонд
Магнитная буря 14 августа 2025 года: после затишья Землю накроет затяжной шторм

Август 2025 года остается относительно стабильным, но, как сообщили специалисты, 14 августа геомагнитная активность повысится до «возбужденного» состояния, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Солнечная активность в начале августа 2025 года.

По данным ученых, в начале августа Солнце проявило повышенную активность. 10 августа на его поверхности зафиксировали две значительные вспышки, самая мощная из которых, класса M1.7, произошла в 06:12 в области с индексом 4168. Вечером того же дня корональная дыра вызвала колебания магнитного поля Земли. Сейчас обстановка стабилизировалась: более десяти часов показатели находятся в «зеленой зоне», без угрозы бурь. Однако корональные дыры продолжают оказывать влияние на атмосферу, и небольшие возмущения могут сохраняться до середины следующей недели. Как только активные солнечные участки сместятся к западному краю, их воздействие прекратится.

Недавняя магнитная буря, длившаяся более 30 часов, достигла уровня G2.0, став самой сильной с 13−14 июня. Ученые подтвердили, что в ближайшие 2−3 дня сильных геомагнитных возмущений не ожидается, несмотря на продолжающуюся активность Солнца.

11 августа было зарегистрировано три вспышки, самая мощная из которых, M1.7, началась в 01:51 и длилась около 15 минут. Еще одна вспышка уровня M1.3 произошла утром с 06:42 до 06:59. За последние сутки зафиксировано 10 вспышек, из них самая сильная, M1.8, началась в 04:18 и завершилась в 04:27. 12 и 13 августа магнитосфера оставалась возбужденной, но опасных бурь не наблюдалось.

Геомагнитная обстановка 14 августа 2025 года.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что 14 августа магнитосфера Земли будет находиться в «возбужденном» состоянии, близком к оранжевому уровню. Прогнозируется, что Kp-индекс составит около 4 баллов, Ап-индекс — 10−10.7, а скорость солнечного ветра достигнет 140 км/с. Это указывает на возможные заметные колебания магнитного поля, которые могут повлиять на метеозависимых людей, но сбоев в работе техники не ожидается. Вероятность сильных бурь оценивается в 27%, умеренной активности — в 35%, а спокойной обстановки — в 38%. Ученые советуют следить за самочувствием, так как геомагнитное поле может быть нестабильным.

Прогноз магнитных бурь до конца августа.

С 14 по 18 августа прогнозируется повышенная активность магнитосферы с Kp-индексом 3−3.5 балла, что соответствует «зеленому» уровню с умеренными колебаниями. С 19 по 20 августа возможны кратковременные возмущения, Kp-индекс достигнет 4 баллов («желтый» уровень). С 21 по 27 августа ожидается спокойная обстановка с Kp-индексом 2−3 балла. В период с 28 по 30 августа магнитосфера вновь активизируется, Kp-индекс составит около 4 баллов («оранжевый» уровень). К 31 августа обстановка стабилизируется, Kp-индекс вернется к 3 баллам.

Ученые уточняют, что точный прогноз на срок более трех дней невозможен, так как ситуация может измениться за несколько часов. В целом август 2025 года останется относительно спокойным, и сильных магнитных бурь не предвидится.