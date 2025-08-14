Магнитная буря 14 августа 2025 года: после затишья Землю накроет затяжной шторм

По данным ученых, в начале августа Солнце проявило повышенную активность. 10 августа на его поверхности зафиксировали две значительные вспышки, самая мощная из которых, класса M1.7, произошла в 06:12 в области с индексом 4168. Вечером того же дня корональная дыра вызвала колебания магнитного поля Земли. Сейчас обстановка стабилизировалась: более десяти часов показатели находятся в «зеленой зоне», без угрозы бурь. Однако корональные дыры продолжают оказывать влияние на атмосферу, и небольшие возмущения могут сохраняться до середины следующей недели. Как только активные солнечные участки сместятся к западному краю, их воздействие прекратится.