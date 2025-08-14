Россияне стали получать уведомления о включении данных в реестр воинского учета

Благодаря письму можно перейти в реестр повесток. Там содержатся ФИО, паспортные данные и иная информация о россиянине, в том числе и военкомате, на учете которого он состоит. Также в реестре можно найти данные о том, есть ли выписанные на имя россиянина повестки и применялись ли в отношении него какие-либо меры.