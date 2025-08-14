Россияне стали получать уведомления о включении данных в реестр воинского учета

Россиянам стали приходить уведомления о включении их данных в реестр воинского учета. Именно там будет содержаться вся информация о выписанных повестках в военкомат. Как сообщает Lenta.ru, соответствующие уведомления уже пришли жителям Москвы, Курской и Московской областей. Отправителем сообщений выступает Министерство обороны РФ.
«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток», — отмечается в пришедшем письме.
Благодаря письму можно перейти в реестр повесток. Там содержатся ФИО, паспортные данные и иная информация о россиянине, в том числе и военкомате, на учете которого он состоит. Также в реестре можно найти данные о том, есть ли выписанные на имя россиянина повестки и применялись ли в отношении него какие-либо меры.
Как KP.RU писал ранее, военные следователи СК России в ходе рейдов с 2023 года поймали и поставили на воинский учет свыше 90 тысяч уклонистов, 7,6 тысяч граждан направили для прохождения военной службы по призыву, а 30 тысяч натурализованных россиян — в армию по контрактам.