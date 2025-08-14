Вучич: В ходе беспорядков в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. По делу об обрушении навеса 1 августа были задержаны 12 человек, включая чиновников и представителей фирм-подрядчиков. Проправительственные издания назвали действия прокуратуры «попыткой госпереворота по приказу европейцев».