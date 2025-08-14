Вучич: В ходе беспорядков в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских.
Глава МВД Ивица Дачич ранее сообщал о пострадавших в Нови-Саде и других городах. По словам Вучича, 64 человека пострадали в помещении СПП в Нови-Саде, а 16 полицейских получили ранения, двое из них серьезные.
— Пострадали 16 полицейских, из них двое получили серьезные травмы, оба в Белграде, — цитирует Вучича РИА Новости.
Вучич заявил, что число полицейских будет увеличено для наведения порядка. Протесты и беспорядки произошли перед отделениями СПП в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево.
Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. По делу об обрушении навеса 1 августа были задержаны 12 человек, включая чиновников и представителей фирм-подрядчиков. Проправительственные издания назвали действия прокуратуры «попыткой госпереворота по приказу европейцев».
Кроме того, массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом американском городе Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в сотрудников полиции, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города.
В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».