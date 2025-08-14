Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Неблагозвучность имени или желание носить фамилию другого родителя являются уважительными причинами для смены личных данных ребенка, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина.
«Основанием для изменения могут быть наличие уважительных причин, таких как неблагозвучность имени/фамилии, желание носить фамилию другого родителя (например, после развода), присвоение двойной фамилии или изменение фамилии на фамилию отчима/мачехи при создании новой семьи. Это право и порядок его реализации закреплены в статье 59 Семейного кодекса РФ (СК РФ)», — отметила она.
При этом юрист подчеркнула, что органы опеки не разрешат сменить имя ребенку только потому, что родителю не нравится его звучание.
«Только субъективное недовольство именем не является достаточным основанием», — отметила она.
Также Никитина уточнила, что органы ЗАГС вправе отказать в государственной регистрации перемены имени несовершеннолетнему при отсутствии согласия родителей, попечителя, самого ребенка старше 10 лет, если его мнение не учтено.
«Если цель перемены имени противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, выбранное имя содержит цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, не являющиеся буквами (за исключением дефиса), или бранные слова, указания на ранги, должности, титулы — тоже является основанием для отказа», — добавила юрист.
Все перечисленные причины установлены статьей 60 ФЗ № 143-ФЗ (Порядок государственной регистрации перемены имени), отметила Никитина.