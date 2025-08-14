Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка

«Основанием для изменения могут быть наличие уважительных причин, таких как неблагозвучность имени/фамилии, желание носить фамилию другого родителя (например, после развода), присвоение двойной фамилии или изменение фамилии на фамилию отчима/мачехи при создании новой семьи. Это право и порядок его реализации закреплены в статье 59 Семейного кодекса РФ (СК РФ)», — отметила она.