На Камчатке зарегистрировали более 40 афтершоков после землетрясения

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля. В течение суток специалисты зафиксировали 44 сейсмособытия, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, один из афтершоков ощущался в населённых пунктах с силой от двух до трёх баллов. В пунктах временного размещения тем временем остаётся лишь один человек.

Напомним, что в предыдущие сутки было зарегистрировано 37 афтершоков, из которых четыре ощущались людьми. Учёные сообщили, что в настоящее время наблюдается активность на семи вулканах региона, что может быть связано с недавними землетрясениями, пробудившими некоторые из них. Специалисты продолжают следить за ситуацией и призывают жителей соблюдать осторожность.

Ранее Life.ru писал, что извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось. После этого процесса в кратере образовался новый шлаковый конус.