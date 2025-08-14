Ричмонд
Средний размер социальной пенсии вырос

Средний размер социальной пенсии в РФ превысил 15,5 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысяч рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, средний размер социальной пенсии в РФ составил 15 534 рубля к 1 июля этого года. Он вырос чуть более чем на две тысячи рублей с 1 января этого года.

При этом размер этого вида пенсий для неработающих пенсионеров уже составляет 15 856 рублей. Работающим получателям социальной пенсии выплачивают 11 659 рублей в месяц.