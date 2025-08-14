В Иркутске укладывают плитку на трех объектах благоустройства

На острове Юность продолжаются работы по возведению подпорной стенки. Параллельно подготавливают траншеи для наружного освещения, а также бетонирование, армирование и гидроизоляция внутри стен. На «Аллее здоровья» установили бордюры и пешеходное ограждение. Сейчас рабочие приступили к укладке плитки на пешеходные дорожки.