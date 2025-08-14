Ричмонд
В Иркутске укладывают плитку на трех объектах благоустройства

Всего сейчас обновляют пять городских пространств.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске проходят работы по обновлению пяти общественных пространств: «Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург, территория у танка «Иркутский комсомолец», парк «Комсомольский», площадь Декабристов и северная часть острова Юность. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, на трех объектах укладывают плитку.

— Специалисты ежедневно контролируют выполнение работ. За каждым этапом благоустройства следят представители стройконтроля. При выявлении недочетов подрядчиков обяжут устранить нарушения, иначе их оштрафуют, — пояснил мэр Иркутск Руслан Болотов.

На площади Декабристов и у танка «Иркутский комсомолец» монтируют тротуарную плитку. В парке «Комсомольский» продолжаются работы по обновлению: подрядчики занимаются ремонтом металлических частей ограждения и покраской бетонных поверхностей.

На острове Юность продолжаются работы по возведению подпорной стенки. Параллельно подготавливают траншеи для наружного освещения, а также бетонирование, армирование и гидроизоляция внутри стен. На «Аллее здоровья» установили бордюры и пешеходное ограждение. Сейчас рабочие приступили к укладке плитки на пешеходные дорожки.