В Госдуме предложили штрафы за травлю и кибербуллинг

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий введение штрафов за буллинг и кибербуллинг. Согласно документу, физические лица могут получить штраф от 10 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».