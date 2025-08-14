В Госдуме предложили штрафы за травлю и кибербуллинг

В Госдуме разработан законопроект, предусматривающий введение штрафов за буллинг и кибербуллинг. Согласно документу, физические лица могут получить штраф от 10 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».
В последние годы проблема травли и унижения, особенно среди несовершеннолетних, стала одной из острых социальных тем. Возможности мессенджеров и социальных сетей значительно усиливают негативное воздействие на пострадавших. В связи с этим в Госдуме отмечают, что существующих мер профилактики недостаточно и необходимо ужесточить ответственность за подобные действия.
Законопроект находится на стадии доработки и направлен на повышение защиты граждан, особенно молодежи, от психологического давления и травли в цифровом пространстве.
Ранее было раскрыто, кто устроил кибербуллинг русских детей в европейской стране.