Politico: Трамп готов дать Зеленскому гарантии безопасности при одном условии

Срочная новость Президент США Дональд Трамп готов обеспечить гарантии безопасности Украине при существенных достижениях соглашения о приостановке огня, однако такие меры не будут реализованы в рамках НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
