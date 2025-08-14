Бизнесмен о попытке Галкина* вывезти антиквариат за границу: «Коллекция осталась в России»

— Коллекция осталась в России. Помощники Галкина спрятали ее на каком-то складе. Я уже этим вопросом не занимался, но уверен, вывезти коллекцию за границу они уже не смогут. Никому не нужна шумиха. Вряд ли кто-то им (Пугачевой и Галкину. — Ред.) будет сейчас оказывать содействие, чтобы такие ценные вещи покинули территорию России, — поделился бизнесмен.