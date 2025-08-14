Бизнесмен о попытке Галкина* вывезти антиквариат за границу: «Коллекция осталась в России»

Прошлой осенью Максим Галкин* и Алла Пугачева попали в скандал, пытаясь вывезти из России антиквариат, который комик скупал для своего замка в деревне Грязь. Бизнесмен Андрей Матус, который занимался переправкой коллекции за границу по просьбе знакомых, рассказал KP.RU, какова сейчас судьба ценностей.
— Коллекция осталась в России. Помощники Галкина спрятали ее на каком-то складе. Я уже этим вопросом не занимался, но уверен, вывезти коллекцию за границу они уже не смогут. Никому не нужна шумиха. Вряд ли кто-то им (Пугачевой и Галкину. — Ред.) будет сейчас оказывать содействие, чтобы такие ценные вещи покинули территорию России, — поделился бизнесмен.
По его словам, Максим может продать свои вещи российским коллекционерам, если захочет. Но, как выяснилось, комик предпринял хитрый шаг — переоформил антиквариат на своего брата Дмитрия, сделав его новым собственником.
— Возможно, так Максим надеется предпринять еще одну попытку по вывозу ценностей из России. Но после такого скандала это вряд ли удастся, — добавил Матус.
Для того чтобы вывезти такую коллекцию, потребуется не только огромная сумма денег, но и огромный транспорт, типа Ил-76. Сделать это в условиях шума и строгих проверок, скорее всего, будет невозможно.
*Признан в РФ иностранным агентом.