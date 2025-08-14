«Дом разваливается, но его не продали»: что происходит с замком Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева и ее 49-летний супруг Максим Галкин* после начала СВО живут в Израиле, но их замок в Подмосковье продолжает оставаться под охраной. Бизнесмен Андрей Матус, который занимался переправкой антиквариата комика за границу, рассказал KP.RU, в каком состоянии находится здание.
— Дом разваливается, но его не продали. За замком приглядывает помощник Галкина. Когда мы приехали, в доме было много охраны. У грузчиков при входе на участок изымали телефоны. Более того, мы предварительно скидывали Галкину фото паспортов всех грузчиков, — поделился Матус.
По его словам, замок оборудован серьезной системой безопасности. Без разрешения хозяев зайти в помещения нельзя.
— Нам сразу сказали: никуда не заходить без разрешения. За сооружениями такого размера надо постоянно следить. Замок выглядит ветхим, — добавил бизнесмен.
Любопытно, что расходы, по словам Матуса, на переправку ценностей, купленных на серьезных аукционах в Лондоне и Австрии, оплачивала сама Пугачева. Хотя коллекция принадлежит Галкину, именно Алла Борисовна взяла на себя все траты по ее транспортировке.
*Признан в РФ иностранным агентом.