Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дом разваливается, но его не продали»: что происходит с замком Пугачевой и Галкина*

Бизнесмен Матус: Замок Пугачевой и Галкина* разваливается, но его не продали.

Источник: Комсомольская правда

Алла Пугачева и ее 49-летний супруг Максим Галкин* после начала СВО живут в Израиле, но их замок в Подмосковье продолжает оставаться под охраной. Бизнесмен Андрей Матус, который занимался переправкой антиквариата комика за границу, рассказал KP.RU, в каком состоянии находится здание.

— Дом разваливается, но его не продали. За замком приглядывает помощник Галкина. Когда мы приехали, в доме было много охраны. У грузчиков при входе на участок изымали телефоны. Более того, мы предварительно скидывали Галкину фото паспортов всех грузчиков, — поделился Матус.

По его словам, замок оборудован серьезной системой безопасности. Без разрешения хозяев зайти в помещения нельзя.

— Нам сразу сказали: никуда не заходить без разрешения. За сооружениями такого размера надо постоянно следить. Замок выглядит ветхим, — добавил бизнесмен.

Любопытно, что расходы, по словам Матуса, на переправку ценностей, купленных на серьезных аукционах в Лондоне и Австрии, оплачивала сама Пугачева. Хотя коллекция принадлежит Галкину, именно Алла Борисовна взяла на себя все траты по ее транспортировке.

*Признан в РФ иностранным агентом.