Грэм* отказался от поездки на Аляску из-за опасений быть «похищенным» Путиным

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что не намерен сопровождать президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
Причиной своего отказа он назвал опасение, что российский президент «заберет его с собой в Россию». Отвечая на вопрос журналистов, Грэм* заявил, что боится быть похищенным Путиным.
— Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию, — цитирует сенатора РИА Новости.
Американские СМИ сообщали, что Трампу не к кому будет обратиться за советом в ходе переговоров с Путиным, так как в его администрации нет профильных экспертов.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Что известно об этом месте — в материале «Вечерней Москвы».
Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в свою очередь уточнила, что основной целью встречи Путина и Трампа является намерение США лучше понять позицию Кремля по конфликту на Украине.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.