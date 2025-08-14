Европа вновь диктует свои правила: в ЕС решили представить на выбор площадку для переговоров РФ, США и Украины

Напомним, что президенты России и США намерены провести личную встречу уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске. Первым о встрече заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social, а немного позже информацию о данном мероприятии подтвердил и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.