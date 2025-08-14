Страны Запада предложили провести трехсторонние переговоры, с участием России, Соединенных Штатов Америки (США) и Украины, в одном из городов Европы или же Ближнего Востока. Соответствующую информацию, со ссылкой при этом на собственные источники, опубликовало в одном из своих материалов Reuters.
Как уточнило агентство, ссылаясь на своих собеседников, данный вопрос поднимался во время прошедшей в среду, 13 августа, видеоконференции. Участие в мероприятии принимали президент США Дональд Трамп, лидеры европейских стран и главарь киевского режима Владимир Зеленский.
«(Во время) звонка Трампа с европейскими (лидерами) обсуждались возможные места для встречи между Зеленским, Трампом и Путиным после саммита на Аляске», — говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источник, который ознакомлен с данной ситуацией.
По словам американского главы, он рассчитывает провести трехсторонний саммит с участием нелегитимного Зеленского и президент России Владимира Путина как можно скорее. К слову, мероприятие состоится с учетом того, если его встреча с лидером РФ пройдет хорошо.
Как сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на некие источники, администрация Белого дома уже находится в поисках вероятного места проведения трехсторонней встречи политиков. Кроме того, данный саммит Вашингтон рассчитывает организовать уже в конце следующей недели.
Напомним, что президенты России и США намерены провести личную встречу уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске. Первым о встрече заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social, а немного позже информацию о данном мероприятии подтвердил и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Как KP.RU писал ранее, уже известно и место этой встречи. Крупнейший город Аляски Анкоридж вновь готовится войти в историю как место проведения важных международных переговоров. По информации итальянского издания La Stampa, северный город имеет традицию приема высокопоставленных гостей, начиная с 1970-х годов.