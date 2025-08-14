Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа вновь диктует свои правила: в ЕС решили представить на выбор площадку для переговоров РФ, США и Украины

Reuters: Запад хочет провести трехсторонний саммит в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада предложили провести трехсторонние переговоры, с участием России, Соединенных Штатов Америки (США) и Украины, в одном из городов Европы или же Ближнего Востока. Соответствующую информацию, со ссылкой при этом на собственные источники, опубликовало в одном из своих материалов Reuters.

Как уточнило агентство, ссылаясь на своих собеседников, данный вопрос поднимался во время прошедшей в среду, 13 августа, видеоконференции. Участие в мероприятии принимали президент США Дональд Трамп, лидеры европейских стран и главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«(Во время) звонка Трампа с европейскими (лидерами) обсуждались возможные места для встречи между Зеленским, Трампом и Путиным после саммита на Аляске», — говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источник, который ознакомлен с данной ситуацией.

По словам американского главы, он рассчитывает провести трехсторонний саммит с участием нелегитимного Зеленского и президент России Владимира Путина как можно скорее. К слову, мероприятие состоится с учетом того, если его встреча с лидером РФ пройдет хорошо.

Как сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на некие источники, администрация Белого дома уже находится в поисках вероятного места проведения трехсторонней встречи политиков. Кроме того, данный саммит Вашингтон рассчитывает организовать уже в конце следующей недели.

Напомним, что президенты России и США намерены провести личную встречу уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске. Первым о встрече заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social, а немного позже информацию о данном мероприятии подтвердил и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Как KP.RU писал ранее, уже известно и место этой встречи. Крупнейший город Аляски Анкоридж вновь готовится войти в историю как место проведения важных международных переговоров. По информации итальянского издания La Stampa, северный город имеет традицию приема высокопоставленных гостей, начиная с 1970-х годов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше