Специалист объяснила, почему современные поколения не спешат взрослеть

Многие взрослые дети не готовы «осесть», завести семью и взять на себя ответственность за свою жизнь. Доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Дарья Красило назвала KP.RU причины, почему многие не готовы взрослеть.
— Настоящая взрослость — это не только возможность критического мышления или когда точно есть собственная позиция по вопросу, быть взрослым — это, в первую очередь, умение обуздать свой эгоизм и принять другого человека, непохожего на себя, — пояснила специалист.
Психолог отметила, что современный уклад жизни делает молодых людей более инфантильными. Часто молодые люди ощущают, что старшее поколение не способно обеспечить безопасность их развития, и поэтому протестуют против устоявшихся ценностей.
— Весь уклад жизни в современном обществе делает молодых людей инфантильными: многоступенчатость образования, недоступность отдельного жилья, шаткость экономической ситуации, сложные отношения с родителями, — подчеркнула Красило.
Если подобная протестная позиция сохраняется до 30 лет, это уже не считается нормой, заявила Красило. Она считает, что это показатель кризиса общества, когда нет ярких примеров взрослости.