В Новосибирской области опровергли информацию о массовом заражении картофеля

Россельхозцентр опроверг данные о массовом заражении картофеля вирусами в регионе.
Заявления о том, что подавляющее большинство семенного картофеля в Новосибирской области (99%) поражено вирусными заболеваниями, были опровергнуты руководителем местного отделения Россельхозцентра Владимиром Волокитиным в интервью агентству ТАСС.
Ранее научные сотрудники лаборатории ФИЦ ФТМ распространили информацию о критически высокой степени зараженности картофеля в регионе, отметив, что она существенно превышает аналогичные показатели в соседних регионах — Кемеровской области и Алтайском крае.
Волокитин подчеркнул, что Россельхозцентр систематически осуществляет предпосадочный контроль клубней, включая ПЦР-диагностику на наличие вирусов. Полученные данные не подтверждают заявленный 99%-ый уровень заражения: из сотни отобранных образцов лишь 14−15 выявили признаки инфицирования.
Хотя вирусные инфекции не приводят к гибели растений, они потенциально способны снизить объем урожая. Эксперт пояснил, что заражение картофеля вирусами не влечет за собой уничтожение посадок, но может негативно сказаться на продуктивности. При благоприятных условиях воздействие заболеваний может быть минимальным или вовсе незаметным.
В заключение, ситуация с картофелем в Новосибирской области находится под контролем, а тревожные прогнозы о массовом заражении представляются необоснованными.