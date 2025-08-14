В Новосибирской области опровергли информацию о массовом заражении картофеля

Хотя вирусные инфекции не приводят к гибели растений, они потенциально способны снизить объем урожая. Эксперт пояснил, что заражение картофеля вирусами не влечет за собой уничтожение посадок, но может негативно сказаться на продуктивности. При благоприятных условиях воздействие заболеваний может быть минимальным или вовсе незаметным.