В Новосибирске появился огромный склад маркетплейса

Площадь помещения более 10 тысяч квадратных метров.
Пресс-служба Wildberries сообщила об открытии в Новосибирске крупного складского комплекса, занимающего площадь свыше 10 000 квадратных метров. Данный объект позволит хранить грузы весом до ста килограммов.
Новое пространство ориентировано на прием и размещение крупногабаритных товаров (КГТ). Теперь поставщики смогут использовать его для хранения таких позиций, как мебельные гарнитуры, электробытовые приборы, а также материалы для строительства и ремонта.
Это значительный шаг в развитии логистической инфраструктуры компании в Сибирском федеральном округе, который призван ускорить доставку заказов для покупателей региона и расширить ассортимент доступных товаров.