Опубликован прогноз погоды на 14 августа 2025 в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
На смену проливным дождям, вызвавшим масштабные подтопления, придет неустойчивая погода. Сегодня, 14 августа, жителей края ждет переменная облачность с кратковременными осадками.
Основные метеопараметры:
Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11°C, осадков не ожидается;
Дневная температура составит комфортные +20…+22°C;
Во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами;
Ветер юго-восточный слабый (1−5 м/с), не усилится.
Что это значит для пострадавших районов?
Метеорологи успокаивают: предстоящие осадки будут менее интенсивными, чем в предыдущие дни, однако спасателям и жителям подтопленных территорий стоит сохранять бдительность.
Ранее мы публиковали фото спасательной операции МЧС из затопленных районов.