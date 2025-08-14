Ричмонд
Опубликован прогноз погоды на 14 августа 2025 в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСНа смену проливным дождям, вызвавшим масштабные подтопления, придет неустойчивая погода.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

На смену проливным дождям, вызвавшим масштабные подтопления, придет неустойчивая погода. Сегодня, 14 августа, жителей края ждет переменная облачность с кратковременными осадками.

Основные метеопараметры:

Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11°C, осадков не ожидается;

Дневная температура составит комфортные +20…+22°C;

Во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами;

Ветер юго-восточный слабый (1−5 м/с), не усилится.

Что это значит для пострадавших районов?

Метеорологи успокаивают: предстоящие осадки будут менее интенсивными, чем в предыдущие дни, однако спасателям и жителям подтопленных территорий стоит сохранять бдительность.

Ранее мы публиковали фото спасательной операции МЧС из затопленных районов.