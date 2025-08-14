В ГД собрались давать россиянам компенсацию за медицинские услуги

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением компенсировать россиянам стоимость платных медицинских услуг, если бесплатная помощь по полису ОМС оказалась недоступной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию обращения, поступившую в редакцию агентства.