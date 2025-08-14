Ричмонд
Минобороны: Белоусов обсудил с военкорами дроны, РЭБ и поддержку военных

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, работающими в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— Сегодня Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, — говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся производства и поставок беспилотных систем (БПЛА) в зону СВО, их ремонта и восстановления, а также повышения эффективности применения и противодействия БПЛА противника.

Военкоры также представили Белоусову инициативы по совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне боевых действий. В ведомстве подчеркнули, что по итогам предыдущих встреч уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами.

Отдельной темой обсуждения стали разработки Народного ОПК в области беспилотной авиации, средств РЭБ и разведки, а также безэкипажных катеров, с образцами которых военкоры ознакомились накануне.

14 июля российские специалисты получили доступ к трофейному беспилотнику британского производства. Как сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат», аппарат был перехвачен во время полета над территорией России.

