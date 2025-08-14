Ричмонд
Администрация Иркутска опубликовала четырнадцатую серию проекта «ПроИркутск»

Четырнадцатым гидом проекта стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.

Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.

Четырнадцатым гидом проекта стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В своей серии, которая вышла 14 августа, он рассказал о площади Графа Сперанского. За время ее существования там торговали, снаряжали экспедиции и принимали путешественников.

— Главной достопримечательностью начала 20-го столетия был Казанский кафедральный собор. Его построили в 1894 году. Он входил в перечень крупнейших храмов всей России, — сообщили в городской администрации.

Пятнадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.