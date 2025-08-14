Встреча Путина и Трампа решит вопрос санкций: «Выступите или заткнитесь»

Министр финансов США Скотт Бессент предложил Евросоюзу «выступить или заткнуться» в деле введения антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава профильного ведомства считает, что европейским странам нужно поддержать повышение пошлин в торговле с Китаем и другими странами, которые покупают энергоносители из России.
«Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Самое время либо выступить, либо заткнуться», — цитирует слова Бессента агентство.
Министр подчеркивает, что санкционные меры против Москвы могут быть либо ужесточены, либо смягчены в зависимости от результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Напомним, что встреча двух политиков состоится уже в эту пятницу, 15 августа, на Аляске.
Как KP.RU писал ранее, на Западе попробовали спрогнозировать, чем закончится предстоящий саммит между Россией и США. Там уверены, что Дональду Трампу придется идти на уступки по украинскому конфликту.