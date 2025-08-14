Признанный иноагентом Быков исчез после переезда в США

Дмитрий Быков был объявлен в международный розыск 28 июля 2025 года после возбуждения уголовных дел по обвинениям в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Черемушкинский суд Москвы ранее заочно арестовал писателя на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.