Признанный иноагентом Быков исчез после переезда в США

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) покинул Россию и уехал в США. По информации из материалов уголовного дела, в настоящее время его точное местонахождение неизвестно.

Писатель* находится в международном розыске.

«Согласно данным… Быков покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого не представляется возможным», — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Дмитрий Быков был объявлен в международный розыск 28 июля 2025 года после возбуждения уголовных дел по обвинениям в распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иностранного агента. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Черемушкинский суд Москвы ранее заочно арестовал писателя на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

*Дмитрий Быков — признан в России иноагентом.