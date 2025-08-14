Новосибирцев предупредили, что сезон простуд начнется в ноябре

Вирусолог объяснил причину и следствие.
Нынешний август выдался непривычно прохладным, создавая ощущение ранней осени и предвещая скорое наступление сезона простудных заболеваний. Однако, по мнению вирусолога Александра Чепурнова, опрошенного изданием КП-Новосибирск, не стоит ожидать увеличения заболеваемости из-за аномально холодного окончания лета.
Эксперт полагает, что ранняя волна заболеваний маловероятна и прогнозирует ее наступление ближе к ноябрю-декабрю, объясняя это более мягкой погодой в сентябре и октябре в последние годы по сравнению с прошлыми десятилетиями.
Он отмечает, что некоторые заболевания, такие как ОРВИ, действительно подвержены сезонности, в отличие от коронавирусной инфекции, распространение которой подчиняется иным закономерностям.
Вирусолог подчеркивает, что сравнивать текущие подъемы заболеваемости COVID-19 с пиковыми периодами 2020−2021 годов не имеет смысла. С появлением различных штаммов «Омикрона» стало очевидно, что цикличность вируса не связана с сезонными изменениями или температурой окружающей среды. Основным показателем является концентрация нуклеиновой кислоты коронавируса в сточных водах. Анализ этих данных демонстрирует, что вспышки повторяются каждые четыре-пять месяцев и могут возникать в любое время года, независимо от сезонности.