Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сыну Байдена грозит многомиллиардный иск: что сделала Меланья Трамп

Супруга Трампа пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат супруги президента США Дональда Трампа — Меланьи — направил письмо с угрозой подачи миллиардного иска против Хантера Байдена за распространение, как утверждается, ложных и порочащих сведений о бывшей первой леди в контексте дела Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.

Согласно документу, размещенному на сайте Fox News, 5 августа Байден опубликовал на YouTube ролик под названием «Хантер Байден возвращается», содержащий, по заявлению Меланьи Трамп, недостоверные сведения.

«Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: “Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие”. “Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились”», — следует из текста письма адвоката.

Правозащитник также выдвинул ультиматум Байдену, потребовав до 7 августа публично опровергнуть распространенные, по мнению Меланьи, ложные и порочащие сведения.

В случае невыполнения этих требований бывшая первая леди грозит подачей миллиардного иска о компенсации репутационного ущерба.

Накануне KP.RU писал о странных находках в особняке Эпштейна.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше