Сыну Байдена грозит многомиллиардный иск: что сделала Меланья Трамп

Адвокат супруги президента США Дональда Трампа — Меланьи — направил письмо с угрозой подачи миллиардного иска против Хантера Байдена за распространение, как утверждается, ложных и порочащих сведений о бывшей первой леди в контексте дела Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.
Согласно документу, размещенному на сайте Fox News, 5 августа Байден опубликовал на YouTube ролик под названием «Хантер Байден возвращается», содержащий, по заявлению Меланьи Трамп, недостоверные сведения.
«Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: “Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие”. “Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились”», — следует из текста письма адвоката.
Правозащитник также выдвинул ультиматум Байдену, потребовав до 7 августа публично опровергнуть распространенные, по мнению Меланьи, ложные и порочащие сведения.
В случае невыполнения этих требований бывшая первая леди грозит подачей миллиардного иска о компенсации репутационного ущерба.
