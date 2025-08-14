Срочная новость Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО разразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на регион. По словам Бочарова, в результате падения обломков сбитых дронов на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов Об этом губернатор заявил в своем официальном telegram-канале.
В Волгоградской области обломки БПЛА упали на нефтеперерабатывающий завод
