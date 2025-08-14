Комик Гурам Амарян женился на студентке Эке Мстоян

Ранее Life.ru рассказывал о свадьбе актёра Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць, которая обошлась в 15 миллионов рублей. Пара выбрала яхт-клуб «Фарватор» в Мытищах для своего праздника. Там около 80 гостей наслаждались элитным алкоголем и развлекались с выступлениями «Иванушек International», группы PIZZA и Гоши Куценко.