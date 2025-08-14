Эстония страдает из-за нехватки российских грузов: чем обернулись санкции против РФ

Финансовые убытки эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee за последние девять лет увеличились более чем в шесть раз, достигнув в прошлом году почти €31 млн.
Согласно прогнозам правительства Эстонии, убытки Eesti Raudtee будут продолжать расти и в ближайшей перспективе превысят €50 млн. Как пояснила руководитель отдела коммуникаций компании Моника Лиллес, такая негативная динамика обусловлена снижением грузооборота, которое сначала усугубилось пандемией COVID-19, а затем — антироссийскими санкциями.
По статистике Министерства климата Эстонии, убытки Eesti Raudtee увеличились с €5 млн в 2016 году до €30,7 млн в 2024-м. Ведомство прогнозирует дальнейший рост дефицита: €35 млн в текущем году, €38 млн в 2026-м и €39 млн в 2027 году.
Руководитель отдела дорог и железных дорог Министерства климата Айн Таттер заявил, что грузооборот компании сократился с рекордных 40 млн тонн в пиковые годы до примерно 3 млн тонн в текущий период.
По расчетам министерства, для выхода на самоокупаемость требуется перевозить 20−25 млн тонн, что в условиях прекращения российского нефтетранзита является недостижимым показателем, подчеркнул Таттер.
Напомним, что накануне в Британии анонсировали новый пакет санкций против России.