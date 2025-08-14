Эстония страдает из-за нехватки российских грузов: чем обернулись санкции против РФ

По статистике Министерства климата Эстонии, убытки Eesti Raudtee увеличились с €5 млн в 2016 году до €30,7 млн в 2024-м. Ведомство прогнозирует дальнейший рост дефицита: €35 млн в текущем году, €38 млн в 2026-м и €39 млн в 2027 году.