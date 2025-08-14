Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония страдает из-за нехватки российских грузов: чем обернулись санкции против РФ

В Эстонии выросли убытки железных дорог из-за нехватки грузов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Финансовые убытки эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee за последние девять лет увеличились более чем в шесть раз, достигнув в прошлом году почти €31 млн.

Согласно прогнозам правительства Эстонии, убытки Eesti Raudtee будут продолжать расти и в ближайшей перспективе превысят €50 млн. Как пояснила руководитель отдела коммуникаций компании Моника Лиллес, такая негативная динамика обусловлена снижением грузооборота, которое сначала усугубилось пандемией COVID-19, а затем — антироссийскими санкциями.

По статистике Министерства климата Эстонии, убытки Eesti Raudtee увеличились с €5 млн в 2016 году до €30,7 млн в 2024-м. Ведомство прогнозирует дальнейший рост дефицита: €35 млн в текущем году, €38 млн в 2026-м и €39 млн в 2027 году.

Руководитель отдела дорог и железных дорог Министерства климата Айн Таттер заявил, что грузооборот компании сократился с рекордных 40 млн тонн в пиковые годы до примерно 3 млн тонн в текущий период.

По расчетам министерства, для выхода на самоокупаемость требуется перевозить 20−25 млн тонн, что в условиях прекращения российского нефтетранзита является недостижимым показателем, подчеркнул Таттер.

Напомним, что накануне в Британии анонсировали новый пакет санкций против России.